"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka straciła cztery ciąże. Nie mogła zahamować łez

- Jedyne, co się zmieniło, to to, że po pierwszych trzech miesiącach zaczęliśmy o tym rozmawiać. To była już nasza piąta ciąża, jak Aga weszła do samochodu powiedziała mi tylko "jest", a ja na to, że "ok" i koniec. Nie rozmawialiśmy. Nie cieszyliśmy się przez trzy miesiące. (...) Każdą ciążę, każde poronienie przeżywaliśmy inaczej. Raz byliśmy załamani i płakaliśmy, raz próbowaliśmy przejść to jak najszybciej - dodał jej mąż.