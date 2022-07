Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina ciężki poród. "Straciłam bardzo dużo krwi"

Poród nie należał jednak do najłatwiejszych. Życie i zdrowie Anity było zagrożone. "Podczas porodu nastąpiły komplikacje. Biance nic nie było, ale ja straciłam bardzo dużo krwi. Traciłam przytomność i pamiętam, że naprawdę leżałam i w mojej głowie jeden raz w życiu pojawiła się taka myśl, że to może się źle skończyć. Miałam kilka transfuzji i byłam bardzo słaba, ale po kilku dniach udało mi się dojść do siebie" - zwierzyła się.