"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka rozstała się z Kamilem? "Porażka, rozczarowanie"

Agnieszka i Kamil to pierwsi uczestnicy siódmej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", którzy pobrali się przed kamerami na pierwszym spotkaniu. Taki eksperyment potrafi zaowocować szczęśliwym małżeństwem, ale wiele wskazuje na to, że Agnieszka i Kamil nie będą żyli razem długo i szczęśliwe. I "wiemy" to z pierwszej ręki.