"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka ścięła włosy. Widzowie dobrze znają jej fryzjerkę

Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik to jedna z nielicznych par "Ślubu od pierwszego wejrzenia", które przetrwały w zaaranżowanym przez telewizyjnych ekspertów małżeństwie. Młodzi cieszą się wspólnym życiem, prowadzą wspólny biznes, szykują do przeprowadzki oraz... ślubu kościelnego. Na tym nie koniec zmian w ich życiu. Agnieszka postanowiła zaszaleć i poddała się spektakularnej metamorfozie. Jak większość kobiet lubi eksperymentować z wyglądem, więc zdecydowała się na nową fryzurę. Uczestniczka show pożegnała swoje długie niemal do talii włosy i ścięła je do ramion. Ale to nie wszystko.