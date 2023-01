"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Kamil rozwodzą się. "Już nigdy w życiu nie zobaczę się z moim mężem na żywo"

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że choć ślub został zorganizowany przez TVN w miesiąc, a sama ceremonia trwała kilka minut, to z uzyskaniem rozwodu jest już znacznie trudniej. Choćby dlatego, że kwestiami związanymi z rozwiązaniem małżeństwa stacja się już nie zajmuje. Wszystko w rękach pokłóconych uczestników. A to trwa. I to długo.