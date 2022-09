"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aga zdecydowała się na nagą sesję. Pochwali się zdjęciami

Kobieta bez mrugnięcia okiem przeprowadziła się za mężem do innego miasta. Była skora do kompromisów, starała się dostosować do intensywnego życia Kamila. Z czasem znalazła nawet pracę w jego rodzinnym mieście. Innymi słowy - zrobiła absolutnie wszystko, aby związek z wybranym przez ekspertów mężczyzną przetrwało.