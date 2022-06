"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil tłumaczy, dlaczego nie wyszło mu z Agnieszką

"Nie spodziewałem się, że małżeństwo się rozpadnie. Do programu poszedłem zgodnie z jego przeznaczeniem, aby znaleźć miłość. Uczucie to jest wielkie słowo, bo można czuć coś do kogoś na różne sposoby" - stwierdził Kamil w rozmowie z Obcas.pl. - "Od samego początku bardzo dobrze się dogadywaliśmy i myślę, że szybko pomiędzy nami zawiązała się więź przyjacielska. Niestety z mojej strony nie pojawiło się większe uczucie i nie widziałem dalej żadnej perspektywy, że to się może zmienić" - dodał.