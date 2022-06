"Ślub od pierwszego wejrzenia". Zapytano go o powrót do żony. Nie zastanawiał się nad odpowiedzią

- Górę wzięło Patrycji nastawienie do życia. To, na jakim jest etapie i czego od życia chce i potrzebuje, co ja totalnie rozumiem. Przyszedł taki dzień, że irytowała ją sama moja obecność. Gdy widziała moje buty, że wróciłem z pracy, to już się złościła - tłumaczył Adam w wywiadzie z serwisem cozatydzien.tvn.pl. Dodał też, że sporym problemem okazało się dla Patrycji... chrapanie męża.