Słoń "zaatakował" reportera. Komiczne wideo

Reporterzy i dziennikarze rozsiani po całym świecie, wiedzą, że praca w telewizji to niemała sztuka i należy do odważnych. Wymaga nie tylko pewności siebie, ale też opanowania i umiejętności zachowania zimnej krwi w każdej sytuacji. To szczególnie niełatwe w przypadku programów nadawanych na żywo.