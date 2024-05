Sławomir wyleciał z programu TVP. Znaleziono jego następcę

Kto zastąpi Sławomira w TVP?

Plotek dowiedział się, kto został nowym prowadzącym "Tak to leciało!". Jest nim Kacper Kuszewski. Widzowie mogą go kojarzyć z roli Marka Mostowiaka w "M jak miłość". Mężczyzna był też uczestnikiem i jurorem kilku edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". 3 czerwca Kuszewski wejdzie na plan i nagra odcinki "Tak to leciało!" na jesień i wiosnę. Serwis donosi, że najprawdopodobniej nie będzie potrzebował drugiej osoby do prowadzenia teleturnieju.