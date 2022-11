Sławomir i Kajra mają sposób na inflację. Milionerzy są "zszokowani" cenami w sklepach

Sławomir i Kajra to jedna z najlepiej zarabiających par w polskim show-biznesie. Sama "Miłość w Zakopanem" miała im przynieść miliony, a to tylko kropla w źródle ich dochodów. Mimo to małżonkowie odczuwają inflację, ale "nie mogą dać się ponieść negatywnym emocjom".