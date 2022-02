Slava Krasovska relacjonuje, co się dzieje w Kijowie. "Wiemy, że Rosja nie mówi ludziom, co się naprawdę dzieje"

"Nigdy nie czułam potrzeby wyrażania siebie w mediach społecznościowych po rosyjsku. Ale pan prezydent namawia nas do szerzenia prawdziwych informacji. Wiemy, że Rosja nie mówi ludziom, co się naprawdę dzieje. Nie mamy wojny domowej. Na froncie nasi faceci bronią granic przed codziennymi "naruszeniami reżimu milczenia"., rzekomo ogłaszanymi wcześniej. I codziennie słuchamy ile ten reżim został naruszony - 2,4,9 ... 9 ostatnio była maksymalna liczba, a następnie przyszedł 17 lutego - 42,65,136 ...Ostrzelali kolej, lokale mieszkaniowe, a nawet przedszkole. Wszystkie dzieci zostały ewakuowane w samą porę. Tak, teraz głównie strzelanie w bazach wojskowych, ale wśród cywilów już są ofiary. Teraz była relacja na żywo z Brukseli – europejscy przywódcy nazywają dzisiejszy dzień najczarniejszym w historii Europy od II wojny światowej. Cała Europa potępia działania Federacji Rosyjskiej i nazywa tę "operację wojenną" bezpodstawną. Cóż, cały świat nie mógł zwariować. Niepodległość "republik" na wschodzie Ukrainy została uznana, nawiasem mówiąc, tylko przez Wenezuelę, Nikaraguę i Kubę. Połącz krytyczne myślenie, nie wierz ślepo we wszystko, co mówią w telewizji, sprawdzaj informacje z różnych źródeł, nie zostań zombie. Do całego świata!" – napisała na swoim profilu na Instagramie.