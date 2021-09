Stan zdrowia Andrzeja Grabowskiego. Nikt nie wiedział, że było aż tak źle

- To była operacja bariatryczna, czyli wycięcie fragmentu żołądka, co powoduje brak łaknienia. Nie stosuję żadnej jakościowej diety, tylko ilościową, którą narzuca mój żołądek. Czyli mniej zryć - jak śpiewał Młynarski, co jest naprawdę świetną dietą. Niczym innym nie osiągnąłem tego rezultatu, tylko metodą mniej zryć - żartował w jednej z rozmów.