Terentiew zapewniła go. Grabowski może być spokojny

Choć czasy dla aktorów są ciężkie, to Andrzej Grabowski może spać spokojnie. Wszystko dzięki wsparciu, jakie aktor otrzymuje od Niny Terentiew.

Nina Terentiew uspokoiła Andrzeja Grabowskiego co do jego przyszłości

Ostatnie miesiące nie były dla Andrzeja Grabowskiego łatwe. Po tym, jak zamknięto teatry i wstrzymano plany zdjęciowe, aktor zaczął martwić się o przyszłość. Przede wszystkim zastanawiał się, co będzie dalej ze "Światem według Kiepskich", w którym od lat wciela się w główną rolę. Jego zaniepokojenie pogłębiły śmierci kolegów z planu – Dariusza Gnatowskiego (zmarł w październiku ub.r.) i Ryszarda Kotysa (zmarł w styczniu br.). Jak informuje "Na Żywo", gdy zaczęły pojawiać się spekulacje, że kontynuacja produkcji nie ma sensu, Grabowski został uspokojony przez dyrektor programową Polsatu, Ninę Terentiew.

W marcu zapewniła, że nie ma mowy o zakończeniu sitcomu, który ma ogromne znaczenie dla stacji. – "Świat według Kiepskich" się kręci i nadal będzie. Ten serial to wielka tradycja Polsatu i wielka wartość. Czy się to komuś podoba czy nie. Dopóki jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, Andrzej Grabowski, chce grać tę rolę, to warto pisać te scenariusze choćby tylko dla niego – zdradziła Terentiew w rozmowie z magazynem "Styl".

Andrzej Grabowski zamieszkał z ukochaną. "Bała się tej zmiany"

Gwiazdor ma być wdzięczny za te słowa. "Na Żywo" podkreśla, że wie, jak dużo zawdzięcza Terentiew. W końcu to dzięki niej od lat ocenia taneczne pary w "Tańcu z Gwiazdami". Dziś aktor czuje, że lata dobrze prowadzonej kariery dały mu stabilną pozycję w show-biznesie. I choć jest to ciężki czas dla środowiska artystycznego, to jednak on może wyglądać w przyszłość ze względnym spokojem. – To młodzi ludzie dopiero pracują na nazwisko. Wystarczy mu na życie. A jeszcze może pomóc córkom i ich rodzinom. Andrzej jest szczęśliwy, kiedy może ich wesprzeć – zdradza gazecie osoba z rodziny.

Aktor już zapowiedział, że po zakończeniu zdjęć do kolejnego sezonu "Kiepskich", jeśli tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w Polsce, zaprosi do siebie kolegów z planu i Terentiew.