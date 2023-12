Sklejał ręce, żeby nie brać narkotyków. "Miał czerwone ślady"

Śmierć Matthew Perry'ego była szokiem dla jego kompanów z serialu "Przyjaciele", ale i dla tysięcy fanów na całym świecie. Aktor w ostatnich latach walczył z uzależnieniami, ale wydawało się, że wychodzi na prosto. Wydał autobiograficzną książkę, w której rozliczył się z koszmarną przeszłością, znacznie lepiej wyglądał. Droga do trzeźwości trwała ponad 30 lat. Na odwyki, jak sam zdradzał, wydał 7 mln dol. Choć kilka tygodni przed premierą "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz" Perry udzielił wywiadu "The New York Magazine", w który mówił o kwocie nawet rzędu 9 mln dol.