Skecz "Wigilia" Neo-Nówki kiedyś i dziś. Kabareciarzom wyostrzył się żart

Uaktualniona "Wigilia" jest o kilka minut dłuższa od oryginału, z rozbudowanym wątkiem politycznym. Bo choć w 2018 roku komicy także śmiali się z rządu, m.in. z premier Beaty Szydło czy Antoniego Macierewicza, to było to naprawdę delikatne. Przykład? Wnuk podsumowując rządzących, mówi o "katastrofie na cały świat", ojciec na to: - Jeszcze ci rura zwiędnie, jak Antoni wrak ściągnie. - Już dwa ściągnął, BMK-ę i Audi-cę - odpowiada na to syn, nawiązując do głośnych spraw wypadków rządowych samochodów.