Skargi na materiał "Wiadomości". KRRiT podała liczby

"Proszę, by Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oceniła materiał z 30 października 'Nielegalna imigracja paraliżuje Europę'. Czy jest zgodny ze standardami dziennikarskimi? Czy nie narusza fundamentalnych zasad etyki dziennikarskiej, w tym zasady prawdy, obiektywizmu oddzielania informacji od komentarza, uczciwości? Czy był rzetelny, obiektywny i prawdziwy? […] Proszę także, by Rada oceniła i tłumaczenie TVP. Czy było wiarygodne, a więc zgodne z faktami, czyli czy widzowie rzeczywiście mogli się zorientować, że "w materiale o fali przestępczości w Szwecji wykorzystano inscenizowane ujęcie"? Bo wszystko wskazuje na to, że TVP kłamie o tym, że nie skłamała w materiale z 30 października", pisała Kublik.