Skandaliczny wpis ekspertki TVP Info. Dziennikarka zupełnie się nie hamowała

- Chcę być dumna z polskiego państwa, a nie się za nie wstydzić. Żeby tak się stało, państwo musi zacząć respektować prawa człowieka i prawo międzynarodowe. Nie wiem, ile by to było osób, ale na pewno mogliby liczyć na moją pomoc. Tak samo jak mogą liczyć na pomoc ludzi w Krynkach, Usnarzu Górnym. Póki co, bronię Straży Granicznej przed zmuszaniem ich do nieludzkich rozkazów o wywózkach osób - mówiła Dziemianowicz-Bąk.