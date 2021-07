Szczyt hejtu w TVP Info. Goście Rachonia naprawdę to powiedzieli

W kolejnych zdaniach nawiązała do konkretnych fragmentów przemówienia Tuska, nazywając go "Opposition Führer". - To, co mi najbardziej utkwiło w głowie, to kiedy ten Opposition Führer mówił na temat prorosyjskości obecnego rządu. Nie wiem, gdzie on to widzi. […] Niemcy wciskają nam różne produkty gorszej jakości, ale z tym, to już przesadzili - powiedziała.