Skandaliczny wpis dziennikarza TVP Opole o posłance Jachirze. Według telewizji to "patriotyczna postawa"

"Niech pan pogada z tymi, którzy moje zdjęcie golą na łyso. Może pomogą" - odpisała Górniakowi na Twitterze, a ten pokusił się na komentarz: "To było pytanie retoryczne, miało inny cel. Nie chciałoby mi się w to bawić, nawet czułbym się niesmacznie. Ci, którzy Panią golili symoblicznie, widać byli bardziej zacięci. No, ale po tych pani numerach w UE to niejedna ręka szukała Photoshopa".