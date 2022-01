TVP złamała zasady etyki. "Żenująca manipulacja"

- TVP Opole wyemitowała skandaliczny pseudoreportaż dotyczący życia mieszkańców na Załężu. To Załęże jest pokazane jako jedna, wielka patologia, z czym nie możemy absolutnie się zgodzić. Utworzenie takiego obrazu dzielnicy jest żenującą manipulacją, która krzywdzi przede wszystkim mieszkańców, którzy od wielu lat wspólnie z miastem ciężko pracują, by pokazać, że stereotypy o tej dzielnicy nie są prawdziwe. Obiecuję, że jako prezydent podejmę wszelkie kroki prawne, aby wyprostować tę informację i pokazać to, co wspólnie z wami udało się dokonać w waszej dzielnicy - przekazał na Facebooku prezydent Katowic Marcin Krupa.