Skandaliczne słowa w TVP Info. "Uśpić tamtego szkodnika"

Adrian Borecki przygotowujący m.in. reportaże dla "Wiadomości" TVP, wybrał się ostatnio z kamerą do Legionowa, gdzie wszedł w tłum zwolenników Donalda Tuska. Szybko doszło do przepychanek, słychać było wulgaryzmy, a jeden z mężczyzn plunął Boreckiemu w twarz. Nagrania z incydentu były później pokazywane we wszystkich serwisach informacyjnych w TVP i TVP Info.