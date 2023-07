Widz z Niemiec zadzwonił do TVP Info. Janecki w ostatniej chwili ugryzł się w język

- I zastanawia mnie jeszcze jedno. Jeżeli organizacja, która ma w skrócie KOD, "obrona demokracji", no to przepraszam, jeżeli to jest nie bardzo prawidłowe porównanie, ale to mi przypomina Sturmabteilung - powiedział widz, na co Łosiewicz zareagowała wyraźnym westchnięciem i już chciała go żegnać słowami "Dziękujemy panie Piotrze". Ale Janeckiemu najwyraźniej spodobało się to porównanie.