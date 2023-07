Skandal wokół prezentera nie cichnie. Kolejne zarzuty pod adresem gwiazdy BBC

Huw Edwards: kim jest?

Huw Edwards to jedna z flagowych twarzy BBC, związana ze stacją od połowy lat 80. Dziennikarz jest gospodarzem głównego programu informacyjnego BBC "News at Ten", w swojej karierze relacjonował najważniejsze wydarzenia państwowe i międzynarodowe, w tym m.in. królewskie śluby, jubileusze czy pogrzeby, cieszył się powszechną estymą i należał do grona najlepiej zarabiających dziennikarzy stacji (rocznie na jego konto wpływało ok. 435 tys. funtów).