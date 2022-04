Papież odznaczył go orderem. Był bohaterem i "zbawcą". Pośmiertne śledztwo ujawniło potworne historie o Jimmym Savile’u

Pierwsza część serii poświęcona jest karierze Savile’a. Był nietuzinkowy i przyciągał tym do siebie ludzi. Jego kariera w radiu zaczęła się rozkręcać w 1958 r. 10 lat później miał sześć programów radiowych, a także świetnie radził sobie jako prezenter telewizyjny. Niesamowitą popularność przyniósł mu program BBC "Jim’ll Fix it" – "Jimmy to załatwi". Miał wielomilionową widownię. Uwielbiały go dzieci i dorośli, a on czerpał z tego niebywałą satysfakcję.