Skandal w "The Voice Kids". Kwiatkowski miał się nie podnieść po takim ataku

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w muzycznym talent show z udziałem najmłodszych w etapie Bitwy na scenie występuje 18 uczestników z drużyny podzielonych na trzyosobowe zespoły. Trener po wysłuchaniu każdego trio wybiera jednego uczestnika, który przechodzi do kolejnego etapu Sing Off.

W ostatnim odcinku Dawid Kwiatkowski złamał regulamin, ale nie to było największą sensacją w mediach społecznościowych. Ogromne poruszenie wzbudziło "kulturowe zawłaszczenie", jakiego zdaniem wielu internautów dopuścił się młody gwiazdor.

Kwiatkowski zabrał bowiem swoich podopiecznych do indiańskiej wioski, a na scenie śpiewał utwór "Duchy tych co mieszkają tu" z filmu "Mój brat niedźwiedź" z imponującym pióropuszem na głowie.

Środowisko filmowe mówi „stop” przemocy na uczelniach

- Pióropusz w kulturach rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej jest świętym emblematem (...). To nie część garderoby, ale sacrum - zdobiące go orle pióra są absolutnie święte. Nie można go kupić, można tylko na niego zasłużyć – mówiła WP Joanna Gierak-Onoszko po skandalu, jaki wywołało zdjęcie celebrytki w imitacji pióropusza na głowie.