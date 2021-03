"The Voice Kids": Dawid Kwiatkowski złamał zasady programu

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w muzycznym talent show z udziałem najmłodszych w etapie Bitwy na scenie występuje 18 uczestników z drużyny podzielonych na trzyosobowe zespoły. Trener po wysłuchaniu każdego trio wybiera jednego uczestnika, który przechodzi do kolejnego etapu Sing Off.

Cleo popłakała się podczas "The Voice Kids"

- Czuję się teraz okropnie musząc wybrać - powiedział zakłopotany Dawid po jednej z muzycznych bitew, które pozostali trenerzy postawili na równi z występami uczestników z "The Voice of Poland".

- Słuchajcie, nie wiem co powie na to produkcja, ale zamierzam wziąć je do Sing Offów. To jest moja ostateczna decyzja - zawyrokował Dawid Kwiatkowski, co wywołało na planie niemałe zamieszanie.