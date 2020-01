Siostry Szydłowskie wygrały "The Voice Senior". Teraz zaśpiewają na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką"

Za nami wielki finał pierwszej polskiej edycji muzycznego show dla seniorów. Decyzją widzów "The Voice Senior" wygrały siostry Szydłowskie czyli Elżbieta, Krystyna i Jolanta!

Muzyczne zmagania uczestników "The Voice Senior" przyciągały przed ekrany telewizorów ok. 3 milionów widzów. Tym samym show z muzykalnymi seniorami był najchętniej oglądanym programem rozrywkowym tej zimy w Polsce. Wczoraj wieczorem poznaliśmy zwyciężczynie pierwszej polskiej edycji . Widzowie w głosowaniu SMS zdecydowali, że tytuł Najlepszego Głosu w Polsce wśród seniorów, 50 tys. zł i wakacje marzeń o wartości 30 tys. zł należą się utalentowanym siostrom Szydłowskim z drużyny Urszuli Dudziak .

Słowa trenerki "The Voice Senior" okazały się prorocze. Tuż po ogłoszeniu zwycięstwa, obecny w studiu Prezes Zarządu Telewizji Polskiej Jacek Kurski, zaprosił Elżbietę, Krystynę i Jolantę do wystąpienia na tegorocznej scenie sylwestrowej w Zakopanem.

Przypomnijmy, że w pierwszym etapie finałowego odcinka "The Voice Senior" na scenie zaśpiewali: Bogumiła Kucharczyk-Włodarek i Mieczysław Pernach z drużyny Andrzeja Piasecznego, Jadwiga Kocik i Janusz Sztyber z teamu Alicji Majewskiej, Władysław Jarecki i Kazimierz Kiljan z ekipy Marka Piekarczyka oraz siostry Szydłowskie i Waldemar Wiśniewski, którzy trafili do drużyny Urszuli Dudziak. Do drugiego etapu - ścisłego finału, decyzją trenerów, przeszli Bogumiła Kucharczyk-Włodarek, Janusz Sztyber, Władysław Jarecki oraz siostry Szydłowskie.

Elżbieta, Krystyna i Jolanta w finałowym odcinku wykonały trzy utwory: "Sing, Sing, Sing (With a Swing)"The Andrews Sisters, "Kwiat Jednej Nocy" zespołu Alibabki i utwór "The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss)" Betty Everett, czym ujęty widzów i wygrały program.