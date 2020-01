"The Voice Senior": Zwycięzca mógł być tylko jeden. Więc wygrały trzy osoby

Chyba nawet Jacek Kurski nie przypuszczał, że seniorska edycja popularnego "The Voice of Poland" będzie miała lepszą oglądalność niż najpopularniejszy talent-show Telewizji Polskiej. Nie wiemy jeszcze, ile widzów śledziło finał, ale emocje, pomimo braku transmisji na żywo, były zdecydowanie wyższe niż na dancingu w sanatorium, jak złośliwi nazywają ten program.

W finale "The Voice Senior" zmierzyło się dziesięcioro uczestników. Każdy z czterech jurorów-trenerów do początkowej fazy finału mógł wprowadzić dwójkę, ale w drużynie jednego z jurorów oprócz solisty w ostatnim odcinku show pojawił się także tercet.

Ta ostatnia pozbawiła się szans na zwycięstwo fatalnym wykonaniem piosenki Edyty Geppert "Jaka róża taki cierń", które mocną gestykulacją krytykował nawet uchwycony okiem kamery Andrzej Piaseczny. Pozostali uczestnicy wypadli zdecydowanie lepiej, zwłaszcza kiedy sięgali po zagraniczny repertuar. Władysław sięgnął po piosenkę z repertuaru zespołu Creedence Clearwater Revival ("Have You Ever Seen the Rain"), Janusz zaśpiewał "Sway" Deana Martina a siostry Szydłowskie udanie w trójgłosie wyśpiewały "The Shoop Shoop Song" Cher.