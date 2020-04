"Siły Kosmiczne" - Netflix wypuści w maju nowy serial. Są już pierwsze zdjęcia z planu

"Siły Kosmiczne" to serial, w którym uznany amerykański pilot gen. Mark R. Naird dostaje zadanie utworzenia armii kosmicznej USA. W tym celu przeprowadza się z rodziną do Kolorado, gdzie z zespołem naukowców i "Spacemanami" robi wszystko, by ponownie Amerykanie mieli swojego rodaka na Księżycu, a Stany Zjednoczone zdominowany kosmos.