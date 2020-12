Seweryn z "Rolnika" walczył z COVID-19. Przyznał się dopiero, gdy pojawiła się ekipa telewizyjna

- Zachorowałem na koronawirusa. Miałem prawie 40 stopni gorączki, której nie dało się zbić. Moja Magda zawiozła mnie do lekarza i po teście okazało się, że to ten wirus. Przez pięć dni miałem gorączkę, a potem przez dwa tygodnie bolały mnie mięśnie i gardło. Moja dziewczyna też zachorowała, straciła węch i smak - wyjawił w rozmowie z Pomponikiem.

- Mimo wszystko chciałem pokazać widzom, że jestem z Magdą szczęśliwy i wszystko co najgorsze już za nami. Za kilka tygodni chcę oddać osocze. Uważam to za swój patriotyczny obowiązek. Jak można pomóc, to to zrobię - podsumował w rozmowie z serwisem.