Seweryn Nowak jest dumnym tatą. Ale uwagę na zdjęciach kradnie niemowlę

Seweryn był uczestnikiem szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". Aż do finałowego odcinka wydawało się, że to Marlena skradła jego serce i to ona zostanie niebawem panią Nowak. Ku jej ogromnemu zaskoczeniu dostała kosza. Doszło do ostrej awantury, oboje rozstali się w złości.