Seryjny morderca bez schematu. Richard Ramirez jako diabelski "Nocny Prześladowca"

"Zawsze był dzieckiem, które nigdzie nie pasowało. Od dziecka był złodziejem. Miał lepkie ręce. Krąży wiele strasznych historii o tym, jak traktowali go członkowie rodziny. Gdy ojciec chciał go ukarać, nocą przywiązywał go do krzyża na cmentarzu. Był pod wpływem wielu złych ludzi. Kuzyna, który na jego oczach zabił żonę. Gdy był jeszcze dzieckiem, opowiadał mu przerażające historie o wojnie w Wietnamie. Nie mówiąc o kokainie, heroinie i innych uzależnieniach. Wszystko, co mogło zdemoralizować dziecko, było częścią jego życia " - takimi słowami opisywane jest dzieciństwo jednego z najbrutalniejszych seryjnych morderców w najnowszym miniserialu dokumentalnym Netfliksa "Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę".

Richard Ramirez. Czy Netfliks gloryfikuje "Nocnego Prześladowcę"?

"Polowanie na seryjnego mordercę" najmocniejszym dokumentem o seryjnym mordercy?

"Miałam wtedy sześć lat i pierwsze, co pamiętam z tamtej nocy to... ktoś otworzył okno i mnie obudził. A potem wyprowadził mnie przez okno i przeniósł. Trudno mi to przyznać, ale wydawał mi się znajomy. […]. Nie wiem, jak długo siedziałam w aucie ani jak ono wyglądało. […]. Wtedy się zaczęło. Kazał na siebie patrzeć i go dotykać, i tak dalej. […]. Zmusił mnie, żebym weszła do torby zasuwanej na zamek i powiedział: 'Musisz być cicho. Musisz wejść do środka. Nie zadzieraj ze mną. Rób, co ci każę'. […]" - wyznała ofiara. Ramirez zabrał 6-latkę do swojego domu. "W tle było słychać piosenki Madonny. 'Holiday' i 'Like a Virgin'. Wszystkie te piosenki... w kółko. Pamiętam, że mówiłam: 'Przestań. To boli'. Pytałam: 'Dlaczego to robisz?'. […]. Patrzył na mnie w taki sposób, jakby mówił: ‘Przykro mi, że ci to robię... ale mimo wszystko nie przestanę'" - wyznała Anastasia Hronas.