Serial wjechał za mocno? Aktor "Euforii" ma problemy z narkotykami

Takim przypadkiem jest Dominic Fike, na co dzień działający jako piosenkarz, ale nie da się ukryć, że większość osób może go znać wyłącznie z roli mającego problem z używkami Elliota z drugiego sezonu "Euforii". "Właściwie to sam jestem dość dużym narkomanem, wierzcie lub nie" - powiedział kilka dni temu Fike w rozmowie z "Variety". Zresztą już w ubiegłym roku Fike przyznawał, że bardzo często był na ostrym haju podczas kręcenia serialu.