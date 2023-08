Serial idzie do kosza. Nie dało się uratować "hitu" HBO

"Idola" od HBO spokojnie można zaliczyć do najmniej udanych produkcji ostatnich lat, ujmując to dyplomatycznie. Jeszcze przed premierą odcinka wiadomo było, że serial wzbudzi sporo kontrowersji, bo historia wykorzystywanej w różny sposób przez show-biznes Jocelyn sama w sobie była mocna. Przepełniony seksem przy znacznych brakach scenariuszowych każdego tygodnia zostawiał widzów z poczuciem niesmaku. Krytykowano twórców za to, że seksualizują całą tę produkcję, nie dając tam ani trochę sensownych scen.