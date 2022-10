Sebastian Wątroba ostro o TVN. Wspomniał o "bagnie"

Na końcu długiego wpisu skierował słowa do Wendzikowskiej. Podziękował jej za to, że opowiedziała o swoim przypadku. "Przerażające jest to, że w tej stacji ciągle udaje się, że tego nie ma, że to nie dotyczy ich podwórka. Może czas oczyścić to bagno! Szanowni dziennikarze telewizji TVN boicie się pokazać prawdę o tym, co dzieje się w waszej telewizji. Zapytajcie mnie, moje koleżanki i kolegów z serialu, chętnie wam o tym opowiemy" — oznajmił.