Sceptycznie o nowej władzy. "Myślę, że będzie jeszcze gorzej"

Po ostatnich wyborach parlamentarnych w świecie polityki Monika Luft spodziewa się wielu zmian, ale spodziewa się zmian na gorsze. "Zamiast rozmawiać, zaczynamy się nienawidzić. Spirala hejtu została rozkręcona do niebotycznych rozmiarów. Zewsząd słyszymy zapowiedzi zemsty (…). Biorąc pod uwagę to, kto dostał się do Sejmu, trudno mi o optymizm. Obecność pewnych osób w poselskich ławach pozwala mi przypuszczać, że będą się tam działy gorszące sceny" – uważa Luft.