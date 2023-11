Akcja ewakuacja na Woronicza. "Wszyscy w TV Trwam się nie pomieszczą"

- Ruchy są trochę nerwowe, ale dość oczywiste. Kto może poszukać innego zajęcia, wypracował sobie koneksje, albo je ma od dawna, próbuje się ewakuować. Ci ludzie albo znają kaliber swoich grzechów i po prostu wiedzą, co się święci, albo po prostu nie chcą czekać na weryfikację. To oczywiście szalupy raczej iluzoryczne (…), ale cóż mają robić ci "dziennikarze"? Wszyscy się w TV Trwam nie pomieszczą - twierdzi w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Marek Czyż, związany do 2016 roku z TVP.