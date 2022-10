Scena z "Rodu smoka" to horror. Widzowie nie dowierzają

Można powiedzieć, że twórcy "Rodu smoka" najgorsze zostawili na koniec. W finałowym odcinku pierwszego sezonu Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) rodzi martwe dziecko. Jest to pokazane w tak brutalny sposób, że co wrażliwsi widzowie mogą aż odwrócić wzrok od ekranu. Wszystkiemu towarzyszą krzyki i galony krwi. Aż trudno to opisać. Każdy, kto zobaczy tę sekwencję, zapewne długo o niej nie zapomni.