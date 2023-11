Satyra na polską szlachtę. Widzowie nie mogą doczekać się premiery

Do portretu rodu Adamczewskich dołączy również Dobromir Dymecki w roli Bogdana, szlachcica czystej krwi i brata Zofii, który brał udział we wszystkich najważniejszych klęskach polskiej armii. W roli sąsiada rodziny, Andrzeja, z którym Janowi przyszło dzielić wpływy we wsi, zobaczymy Andrzeja Kłaka. Tymczasem Kirył Pietruczuk wcieli się w postać chłopa Macieja, który w ramach programu wymiany chłopskiej Erasmus przybył do Polski z Litwy i szybko staje się częścią świata kreowanego przez sarmacką fantazję.