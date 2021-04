"Polska Whitney Houston". Kim jest genialna 12-latka?

Zwycięstwo Sary Egwu James nie było większym zaskoczeniem. Dziewczynka o niezwykłej barwie głosu już od początku 4. edycji wzbudzała podziw. Na scenie "The Voice of Kids" zadebiutowała utworem "Anyone" Demi Lovato i już wtedy Cleo porównała nastolatkę do legendarnej amerykańskiej wokalistki. - Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana - powiedziała wzruszona trenerka. Przez kilka tygodni widzowie muzycznego show TVP z zachwytem obserwowali, jak Sara rozwija w programie skrzydła, w pełni zasługując w finale na tytuł najlepszego dziecięcego głosu w Polsce.