Sandra z "Top Model" pojawiła się w "Love Island". Widzowie węszą ustawkę

7. edycja programu "Love Island" uchodzi za jedną z najbardziej emocjonujących. Co chwila rozgrywają się tam afery i dramaty. Między uczestnikami dochodzi do spięć, a widzowie wybierają strony. Słowne ataki w stronę jednej z uczestniczek, rozwiązłość Mateusza czy osoba, która w internecie podaje się za dziewczynę Jaya, rzekomo singla, to tylko niektóre z afer rozpalających widzów.