Afera w "Love Island". Pierwsza taka sytuacja w programie

Jay, czyli Jakub Wiśniewski, wszedł do willi jako nowy uczestnik. Przypadł do gustu Oli, która wybrała go na swojego partnera. Już na pierwszej randce widziała w nim potencjalnego partnera. On również mówił jej, że jest gotowy na związek. Ale tuż po jego pojawieniu się w telewizji, na instagramowym profilu programu zaczęto sugerować, że Jay ma dziewczynę, co jest wbrew zasadom programu.