Oszukał produkcję "Love island"? Jest reakcja. Dziewczyna pokazała masę zdjęć

Jay, czyli Jakub Wiśniewski, pojawił się w "Love Island" jako nowy uczestnik. Wybrała go Ola, której bardzo się spodobał i już na pierwszej randce było widać, że jest nim oczarowana i chciałaby stworzyć z nim związek. Jay też grał w otwarte karty i mówił jej, że chce stworzyć poważną relację. Nie trzeba było jednak długo czekać na to, aż internauci poznają kluczowe szczegóły o Jay'u. W komentarzach na instagramowym profilu show TV4 sugerowano, że Wiśniewski nie jest singlem, co jest wbrew zasadom programu.