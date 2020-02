"Sanatorium miłości": Wzruszające historie i pierwsze złamane serce

Kolejny odcinek "Sanatorium miłości" za nami. Był śmiech i radość, ale też sporo wzruszeń. Wiesia – ulubienica widzów – opowiedziała o swojej smutnej przeszłości. Z kolei Iwona poznała bliżej kolejnego adoratora i przyznała, że nie może się zdecydować.

Mąż zaczął Wiesię zdradzać i w końcu kobieta postanowiła wyrzucić go z domu. Ale nie żałuje swojej decyzji. W końcu wyjechała do Rzymu, do pracy, by pomóc swoim dzieciom.