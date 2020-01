"Sanatorium miłości". Uczestnicy się wygadali. Narodzi się uczucie

Wystartował 2. sezon programu "Sanatorium miłości". TVP liczy, że show znowu odniesie sukces. Widzowie będą mogli liczyć na masę emocji, co zdradzili sami uczestnicy. Wiemy już, że narodzi się silna miłość.

Choć widzowie w 2. sezonie "Sanatorium miłości" zobaczą dużo miłości, wzruszeń i wyznań, to niektórzy uczestnicy twierdzą że 4 tygodnie to za mało, by wystarczająco dobrze się poznać. - Myśmy mieli na celu głównie poznanie się, zakochanie się. Może 4 tygodnie to nie jest taki wystarczający okres. Nawiązały się przyjaźnie. Może miłości nie ma, ale są przyjaźnie. Może będzie za miesiąc, dwa. Jesteśmy w stałym kontakcie - oceniła Barbara z Sosnowca.