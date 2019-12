Marta Manowska poprowadzi nowy program TVP. "8 wspaniałych" już wiosną

Marta Manowska będzie prowadzić nowy program TVP "8 wspaniałych", w którym wezmą udział samotni mężczyźni w wieku ok. 40 lat. Premiera show ma odbyć się wiosną 2020 r.

TVP ma wiosną wypuścić program "8 wspaniałych", w którym wezmą udział mężczyźni w wieku 38-49 lat. Muszą jednak spełnić kilka warunków. Nie mogą być obecnie w żadnej trwałej relacji z kobietami, muszą mieć dystans do siebie, poczucie humoru i chcieć przeżyć przygodę życia.

Trwają obecnie castingi do programu. Zgłoszenia można wysyłać do 12 stycznia 2020 r. na adres 8wspanialych@tvp.pl. Trzeba wysłać krótki film o podać podstawowe informacje o sobie. Zdjęcia do "8 wspaniałych" zaplanowano na styczeń i luty 2020 r.