"Sanatorium miłości" wystartowało! "Samotność to najgorsza choroba"

Marta Manowska już drugi raz odczarowuje starość i pokazuje, że miłość nie ma wieku. Obejrzeliśmy 1. odcinek nowego sezonu "Sanatorium miłości". Seniorzy marzą o miłości, ale bardziej od uczucia szukają po prostu ludzi, którzy pomogą im pokonać samotność. Poznajcie ich.

- Każda miłość jest pierwsza. Wierzycie, że ona się tutaj wydarzy? - zapytała Marta Manowska uczestniczki show. Do sanatorium przyjechały w poszukiwaniu mężczyzny, który bezpowrotnie zawróci im w głowie. I faktycznie, ku naszemu zdziwieniu, emerytki najbardziej nie mogły doczekać się spotkania z uczestnikami show TVP1. - Gdzie te chłopy!? - krzyczały od wejścia.

Co prawda w premierowym odcinku do nocnych harców nie doszło, ale byliśmy świadkami pierwszych randek uczestników. Przy restauracyjnych stolikach poznawali się i przedstawiali swoje oczekiwania względem potencjalnych połówek.

Zaskakujące, jak starsi ludzie są bezpośredni względem siebie. Nie owijali w bawełnę, tylko wprost mówili, czego potrzebują od drugiej osoby. Zero pruderii i udawania. Ci ludzie przyjechali tu po prawdziwe emocje.

- Samotność to najgorsza choroba - powiedziała jedna z uczestniczek, która na co dzień nie ma nikogo bliskiego.

Ale to nie jedyna uczestniczka, która w bagażu doświadczeń nosi ze sobą traumy z przeszłości.

- Żona dowiedziała się, że ma raka. Do dziś trudno bez niej żyć - usłyszeliśmy od jednego z panów.

- Trudno być samemu, pić kawę samemu, dzielić emocje, to, co widzi się na wyjazdach tylko ze sobą - wyznała drżącym głosem Iwona.

Panowie nie byli tak wybredni. Z pokorą przyjęli informację, z kim w pokoju spędzą czas do końca turnusu.

- Od razu muszę ocenić czy burak. Bo brukiew to jeszcze można przerobić - mówiła jeszcze przed przyjściem panów.

- Najpiękniejsze jest to, że tej miłości się szuka. A nawet jak się jej nie znajdzie, to samo to poszukiwanie jest fantastyczne - skwitował jeden z kuracjuszy.