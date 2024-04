"Sanatorium miłości" słabo służy Eli. Skarży się na wszechobecne intrygi

Ela zgłosiła się do szóstej edycji "Sanatorium miłości", bo czuje się samotna. Dzieci mają swoje życie, a towarzystwo kota i psa to o wiele za mało do szczęścia. Jest zahartowaną kobietą. Życie mocno ją doświadczyło, szczególnie na emigracji w Ameryce, gdzie początkowo żyła w nędzy. Ale nie dała się i po 12 latach wróciła z tarczą.