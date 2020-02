"Sanatorium miłości": seniorzy flirtują w najlepsze. Co się wydarzy w kolejnym odcinku?

W "Sanatorium miłości" zdążyły się zawiązać pierwsze sympatie. Jak widać, kuracjusze znają się coraz lepiej i czują coraz swobodniej w swoim towarzystwie.

Seniorzy, którzy biorą udział w drugiej edycji "Sanatorium miłości" nie kryją, że zgłosili się do programu właśnie w poszukiwaniu uczucia. Dobrze poznali smak samotności i chcą otworzyć się na to, co jeszcze los ma dla nich w zanadrzu. Chcą pokazać, że dojrzała miłość może się jeszcze przydarzyć.